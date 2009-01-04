Небо стран Балтии будут охранять датские истребители

Охрану воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии начиная с понедельника, 5 января будут осуществлять истребители ВВС Дании, сообщили РИА Новостив министерстве обороны Латвии.

В воздушном патрулировании будут задействованы четыре истребителя F-16 ВВС Дании, в наземном обеспечении полетов - порядка 50 военнослужащих. До этого в течение четырех месяцев в небе Литвы, Латвии и Эстонии дежурство несли летчики ВВС США.

Страны Балтии не располагают пригодными для воздушного патрулирования самолетами, поэтому начиная с 2004 года, после их вступления в НАТО, охраной воздушного пространства занимаются военные летчики стран Североатлантического альянса.

Каждая из стран охраняет балтийское небо в течение четырех месяцев, после чего происходит ротация. Истребители союзников базируются в Литве на военном аэродроме Зокняй.

Датские ВВС уже несли охрану воздушного пространства стран Балтии в 2004 году.