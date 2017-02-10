Турецкие военные заявили, что предоставляли РФ координаты погибших от авиаудара военных

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецких военных.

В заявлении говорится, что солдаты находились на одних и тех же позициях в течение 10 дней, и что их координаты были сообщены как на российско-сирийскую авиабазу Хмеймим, так и лично российскому военному атташе в Анкаре.

Читайте такжеСМИ узнали подробности налета российской авиации на позиции турецкой армии в Сирии

Кремль ранее заявил, что воздушные удары наносились на основе координат, предоставленных турецкой армией, и турецкие солдаты мол не должны были быть на месте авиаудара.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля воздушно-космические силы России нанесли удар по турецким военным в Сирии в ходе операции против боевиков «Исламского государства», в результате чего погибли трое военнослужащих, еще 11 получили ранения. В Минобороны РФ заявили о «нечаянном» ударе.