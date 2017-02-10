"Курсом на дестабилизацию": СМИ рассказали, как Путин отправлял в Евросоюз агентов ФСБ под видом беженцев

Об этом рассказали сами авторы фильма в эфире телеканала ZDF.

Один из "героев" фильма бывший полковник российского ФСБ, который бежал из России и с тех пор находится в бегах.

При этом авторы фильма предполагают, что он, возможно, самый высокопоставленный офицер российских спецслужб, перебравшийся в Европу во время правления Путина.

Сообщается, что он прослужил в структуре российских спецслужб 20 лет и сам принимал активное участие в спецоперациях по внедрению чеченских шпионов под видом беженцев в мусульманские общины Германии для дальнейшей дестабилизации в стране.

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Автор фильма Эгмонт Кох отмечает, что в общей сложности встречался c бывшим сотрудником ФСБ пять раз и провел более 15 часов разговора, частично на камеру, частично без записи.

В частности, бывший полковник российских спецслужб ФСБ заявлял, что знает методы, ответственных генералов и планы Кремля по дестабилизации ситуации на Западе с помощью агентов под видом беженцев, используя фальшивые документы.

При этом российско-американский историк Юрий Фельштинский уверен, что для бывшего сотрудника спецслужб это интервью было большим риском, и ФСБ приложит все усилия, чтобы найти его.