Трамп поговорил по телефону с Путиным, разговор длился 40 минут

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в Twitter.

По его словам, разговор с российским лидером - следующий после беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая продолжалась 45 минут.

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О деталях не сообщается, отмечает Радио Свобода.

Всего, как отметил Спайсер, в рабочем графике Трампа на сегодня запланированы 5 телефонных переговоров с мировыми лидерами.

После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп также пообщается с президентом Франции и премьер-министром Австралии.

Завершился разговор Путина и Трампа: 40 минут говорили президенты России и США pic.twitter.com/vVoXKDT8E2 — Дмитрий Песков (@peskov_official) January 28, 2017

Как сообщал УНИАН, Трамп имел сегодня телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которого пригласил на встречу в Белом доме 10 февраля.