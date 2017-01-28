Трамп поговорил по телефону с Путиным, разговор длился 40 минут

19:53, 28 января 2017
Политика
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Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в Twitter.

По его словам, разговор с российским лидером - следующий после беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая продолжалась 45 минут.

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О деталях не сообщается, отмечает Радио Свобода.

Всего, как отметил Спайсер, в рабочем графике Трампа на сегодня запланированы 5 телефонных переговоров с мировыми лидерами.

После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп также пообщается с президентом Франции и премьер-министром Австралии.

Как сообщал УНИАН, Трамп имел сегодня телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которого пригласил на встречу в Белом доме 10 февраля.

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Теги: #Трамп#розмова