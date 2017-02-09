Протесты в Румынии привели к отставке министра, вступившегося за коррупционеров
Протестующие в центре Бухареста требуют отставки всего правительства, однако пока им удалось добиться увольнения лишь министра юстиции.
Глава министерства юстиции Румынии Флорин Иордаке покинул свой пост после многотысячных акций протеста, продолжавшихся более недели по всей стране. Граждане выступили против его предложения - отменить уголовное наказание для некрупных коррупционеров, передает Русская служба Би-би-си.
Именно Иордаке был инициатором законодательной инициативы, вызвавшей столь резкую реакцию в обществе
31 января правительство Румынии издало указ, согласно которому чиновники освобождались от уголовной ответственности за коррупцию, если ущерб не превышал 200 тыс. леев (47,5 тыс. долларов).
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После этого в Бухаресте и других городах начались многотысячные митинги протеста - столь массовых гражданских выступлений Румыния не видела со времен падения коммунистического режима в 1989 году.
Протестующие не только выступали против указа, но и требовали отставки правительства в целом.
5 февраля указ был отозван, так и не вступив в силу.
В среду парламент Румынии проголосовал против вынесения вотума недоверия правительству.
В четверг глава минюста Флорин Иордаке, подавая в отставку, вновь заявил, что предложенная им мера "законна и соответствует конституции", однако признал, что он не смог настроить в свою пользу общественное мнение.
Президент Румынии Клаус Йоханнис уже заявил, что отставки Флорина Иордаке будет недостаточно, чтобы справиться с политическим кризисом в стране.