"Правда о смерти": СМИ опубликовали послание одного из организаторов терактов 11 сентября

Письмо было написано еще в период президентства Обамы, в 2015 году, однако ранее опубликовать его запрещали тюремные власти, передает РБК.

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В письме Шейх Мохаммед заявляет, что «не мы начали войну против вас 11 сентября. Войну начали вы и ваши диктаторы на нашей земле». «Делайте то, что вы хотите сделать, моя свобода, мое пленение и моя смерть - это проклятие на всех злодеев и тиранов», - пишет в письме террорист.

Также он подчеркивает, что если его приговорят к смерти, он будет счастлив встретиться на том свете с Усамой бен Ладеном и со своими «несправедливо убитыми друзьями».

Всего письмо содержит 18 страниц. К нему Шейх Мохаммед также приложил рукопись, озаглавленную «Правда о смерти», на обложке которой изобразил удавку.

Защитник находящегося в Гуантанамо террориста, Дерек Потит, утверждает, что письмо Шейх Мохаммед начал писать еще в 2014 году, когда Израиль активизировал действия в секторе Газа.

Гражданин Пакистана Шейх Мохаммед содержится в тюрьме Гуантанамо. Он был задержан в 2003 году в ходе совместной операции американских спецслужб и полиции в Пакистане. В интервью 2002 года он называл себя главой военного совета «Аль-Каиды». Власти США предполагают, что он может быть одним из главных организаторов терактов 11 сентября 2001 года.