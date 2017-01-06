Пентагон сообщил о передаче Саудовской Аравии четырех заключенных Гуантанамо

В четверг четырех заключенных из тюрьмы на базе Гуантанамо передали Саудовской Аравии, сообщили в министерстве обороны США.

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"США признательны руководству Королевства Саудовская Аравия за его гуманитарный жест и готовность поддержать усилия США по закрытию исправительного учреждения Гуантанамо", – отметили в Пентагоне.

В минобороны США добавили, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия обеспечили надлежащие меры безопасности во время перевода.

Сообщается, что в Гуантанамо осталось 55 заключенных.

Тюрьма США в Гуантанамо была открыта президентом Джорджем Бушем в 2002 году, туда были доставлены из Афганистана первые 20 человек, подозреваемых "в участии в боевых действиях на стороне исламских экстремистов" – талибов.