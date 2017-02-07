Der Spiegel: Румыны сыты по горло

Об этом пишет Кено Версек в статье "Румыны сыты по горло", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

21 декабря 1989 года, за день до свержения, диктатор Николае Чаушеску созвал в Бухаресте "большое народное собрание". Он хотел, чтобы десятки тысяч людей приветствовали его аплодисментами, он пытался прекратить начавшееся восстание против его тирании с помощью повышения заработной платы. Когда его освистали, Чаушеску оцепенел. Миллион румын видели своего растерянного диктатора в прямом эфире – это было сигналом к восстанию.

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Фотографии этого момента сейчас появились в Румынии в сатирических видео в социальных сетях, вместе с изображениями нынешних румынских правителей. В начале года они тоже повысили заработные платы и пенсии. И они также глубоко потрясены массовыми протестами против правительства.

Сотни тысяч вышли на демонстрации, выступая против планов правительства по смягчению антикоррупционного законодательства. Новый указ предусматривает, что злоупотребление служебным положением и коррупция в размере менее 45 000 евро больше не являются преступлением. Обозреватели назвали этот указ "легализацией воровства чиновников и политиков".

В выходные, правительство под руководством премьер-министра Сорина Гриндяну временно отозвало указ. Но в воскресенье на улицы вышло еще больше людей. По всей стране на протесты против правительства вышло примерно 500 000 человек, сообщают СМИ Румынии. Половина из них находится на улицах Бухареста. Многие считают, что правители хотят тайно реализовать свои намерения. Поэтому они требуют отставки правительства и проведения новых выборов.

Возмущение в стране существенно недооценивают

Это самые масштабные демонстрации со времен падения диктатуры в 1989 году. Главный кукловод Румынии и нынешний де-факто правитель Ливиу Драгня, глава "Социал-демократической партии" (СДП), видит в этом заговор. Митинги были организованы "из-за кулис" и слишком профессионально, чтобы назвать их спонтанными, сказал Драгня в воскресенье вечером. Государственные учреждения должны выяснить, кто за этим стоит.

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Еще за несколько дней до этого, он и его коллеги по партии обвиняли многих в подстрекательстве населения и расколе страны – либо выступали против антиправительственных журналистов, президента Клауса Йоханниса, спекулянта Джорджа Сороса, НПО и глав иностранных банков в Румынии.

На самом деле, власти, похоже, существенно недооценивают масштаб общественного негодования из-за коррумпированных политиков и чиновников.

С одной стороны, некоторые румынские ведомства (в том числе Национальный директорат по борьбе с коррупцией) в последние годы последовательно боролись с коррупцией – за решеткой оказались сотни высокопоставленных политиков и чиновников, были конфискованы многие активы.

С другой стороны, росло количество попыток, ослабить антикоррупционное законодательство или дискредитировать борцов с коррупцией. Например, в некоторых румынских СМИ в течение нескольких месяцев идет кампания против главы Национального директората Лауры Кодруци Ковеси – будто ее кандидатская диссертация – это плагиат, и она якобы начинала расследования по своему усмотрению. Инициатор кампании – недавно появившийся медиа-магнат Себастьян Гице, который находится в международном розыске за отмывание денег и вымогательство, выдан ордер на его арест.

В то же время, именно из-за последовательного преследования политиков-коррупционеров, постоянно становится известно о вопиющих случаях коррупции. Пример: глава партии Ливиу Драгня. В течение многих лет он был одним из самых влиятельных "местных баронов" Румынии. В южном румынском округе Телеорман он, инженер по профессии, был префектом и главой совета округа, там у него много земли и недвижимости. В отношении Драгня неоднократно велись расследования из-за мошеннической приватизации, обмана в государственных тендерах и подлогов. В апреле прошлого года он был приговорен к двум годам лишения свободы за фальсификации на выборах, но сейчас он на испытательном сроке. В настоящее время против него ведется расследование по обвинению в злоупотреблении служебным положением – с его ведома чиновники в Телеормане выплачивали зарплаты фиктивным рабочим.

Случай Драгня невероятно типичен для политической элиты Румынии. Его партия считается символом партийно-политической коррупции, среди ее членов – Адриан Нэстасе, бывший глава правительства, который попал в тюрьму за коррупцию, и Виктор Понта, премьер-министр, которого судили на посту по обвинению в коррупции. Но подобные случаи есть и во всех других партиях.

Когда в деревнях остаются только пожилые люди и дети

В отличие от политической элиты, которая часто получает богатство и посты нечестными путями, в стране царит тяжелая социальная реальность. Румыния – вторая, после Болгарии, самая бедная страна-член ЕС, большинство людей живут в тяжелых условиях.

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Более трех миллионов румын, около трети работоспособного населения, работают за границей, потому что они не могут прокормить себя и свои семьи на родине. В некоторых регионах страны живут, в основном, старики и дети, которые зависят от денежных переводов своих родственников за границей. Из-за миграции многих хорошо обученных специалистов в последние годы значительно ухудшилось общественное здравоохранение, в школах и университетах также не хватает квалифицированных сотрудников.

Количество тех, кто покидает Румынию, сейчас настолько огромное, что в стране возникло встречное движение. Многие молодые люди, в том числе родители, не хотят строить новую жизнь за границей, они хотят жить дома в прозрачном, правовом государстве. Это ощущается и в нынешних протестах. Один из лозунгов, которые выкрикивают демонстранты власти, звучит так: "Мы остаемся здесь! Исчезнуть должны вы!"