Не может быть и речи: МИД Польши об отмене санкций ЕС против России

В Министерстве иностранных дел Польши заявляют, что вопрос об отмене санкций против РФ Евросоюз не рассматривает. Об этом сообщил глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский, пишет «Польское радио».

По словам Ващиковского, учитывая то, что Минский процесс не выполняется со стороны Кремля, а значит, и вопрос о снятии санкций не обсуждается.

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"Об отмене санкций не может быть и речи. Сейчас минский процесс не реализуется, а поэтому никаких оснований для отмены санкций нет", - сказал Ващиковский.

Как сообщал УНИАН ранее, лидер группы Альянс либералов и демократов Европейского парламента Ги Верховстадт призвал руководство ЕС принять активные действия, чтобы вернуть в нужное русло Минский процесс, и если Россия будет продолжать препятствовать разрешению ситуации – подготовить для нее новые санкции.