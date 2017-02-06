Еврокомиссар Хан: оснований для отмены санкций против России нет

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза 6 февраля в Брюсселе.

«Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась», – сказал Хан.

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По его словам, будущее санкций против России связаны с выполнением Минских договоренностей, чего пока нет.

«Я не вижу никаких оснований для отмены санкций», – подчеркнул Хан.

Предыдущая администрация США и другие страны Запада ввели санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и поддержки Москвой сепаратистских боевиков на востоке Украины. С начала вооруженного противостояния на Донбассе погибли почти 10 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз высказывал заявления, благосклонные к России и ее президенту Владимиру Путину. Он, в частности, предполагал вероятность рассмотреть возможность сокращения или отмены санкций в отношении России и даже признания принадлежности России оккупированного ею украинского Крыма.

Вице-президент США Майк Пенс не исключил ослабления или полной отмены санкций в отношении России. Об этом он сказал в конце прошлой недели в программе американского телеканала ABC News.

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Также на прошлой неделе в ООН посол США Никки Хейли, которая представляет позицию администрации Трампа, осудила Россию за активизации боевых действий на востоке Украины. Она повторила позицию США по поводу того, что санкции, введенные из-за аннексии Крыма, останутся в силе до деоккупации полуострова.

Обострение ситуации на Донбассе, в частности из-за боев вблизи Авдеевки, наблюдалось с 29 января. Стороны конфликта обвинили друг друга в начале боев и сообщали о погибших и раненных как среди бойцов, так и среди гражданских.