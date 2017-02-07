У Путина объяснили внезапную проверку боеготовности воздушно-космических сил России

Она была объявлена ранее 7 февраля, передает Газета.Ru.

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"Практика внезапных проверок весьма эффективно зарекомендовала себя. Проводилась и дальше будет вестись такая практика", — ответил Песков на вопрос, чем вызвана очередная внезапная проверка.

Ранее сегодня министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил, что по поручению Путина началась внезапная проверка Воздушно-космических сил российской армии.

"Сегодня в соответствии с решением верховного главнокомандующего вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка воздушно-космических сил", - сказал Шойгу.