Путин объявил внезапную проверку боеготовности воздушно-космических сил России
Президент РФ Владимир Путин в рамках проверки привел в высшую степень боевой готовности воздушно-космические силы.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом объявил министр обороны страны Сергей Шойгу.
"Сегодня в соответствии с решением верховного главнокомандующего вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка воздушно-космических сил", - сказал Шойгу.
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Читайте такжепо приведению в высшую степень боевой готовности.
"При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия", - добавил Шойгу.
Он приказал в ходе всех мероприятий обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду.