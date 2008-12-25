Пострадавшая в ДТП в Египте украинка находится в тяжелом состоянии

Гражданка Украины, которая пострадала 22 декабря в автокатастрофе вблизи египетского города Дахаб, находится в госпитале в тяжелом состоянии, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию Посольства Украины в Арабской Республике Египет.

По сообщению дипучреждения, среди погибших в результате ДТП есть гражданка Украины, которая на момент аварии находилась в автобусе. С целью предоставления консульской помощи и содействия в организации транспортировки в Украину гроба с телом погибшей в г. Шарм-Эль-Шейх отправлен консульский работник посольства.

До сих пор в морге г. Дахаб остаются неопознанными тела еще трех пассажирок попавшего в ДТП автобуса.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Египте и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, в Арабской Республике Египет, 22 декабря с.г., в 22:00 по местному времени, вблизи г. Дахаб перевернулся туристический автобус. В результате ДТП 7 человек погибли и 18 травмированы.