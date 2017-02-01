Ле Пен отказалась вернуть €300 тысяч по требованию Европарламента

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Guardian.

По данным расследования, которое санкционировало Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, в период с 2011 по 2012 год Ле Пен незаконно выплачивала зарплату членам своей партии из средств, которые должны были быть использованы только сотрудниками Европарламента для оплаты услуг помощников.

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Отмечается, что Ле Пен не признала вину и назвала требование возврата средств происками своих политических противников.

По словам одного из чиновников, неуплата может привести к тому, что из ее месячной депутатской зарплаты будут удерживать определенную сумму в счет погашения долга. В общей сложности сумма издержек может достигнуть €7 тыс. каждый месяц.