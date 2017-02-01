Ле Пен отказалась вернуть €300 тысяч по требованию Европарламента

18:47, 01 февраля 2017
Мир
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Лидер «Народного фронта» Марин Ле Пен отказалась вернуть почти €300 тыс., которые она, согласно данным расследования, незаконно выплатила членам своей партии.

REUTERS

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Guardian.

По данным расследования, которое санкционировало Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, в период с 2011 по 2012 год Ле Пен незаконно выплачивала зарплату членам своей партии из средств, которые должны были быть использованы только сотрудниками Европарламента для оплаты услуг помощников.

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Отмечается, что Ле Пен не признала вину и назвала требование возврата средств происками своих политических противников.

По словам одного из чиновников, неуплата может привести к тому, что из ее месячной депутатской зарплаты будут удерживать определенную сумму в счет погашения долга. В общей сложности сумма издержек может достигнуть €7 тыс. каждый месяц.

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Теги: #Европарламент#расследование