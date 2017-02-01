У проевропейского кандидата в президенты Франции Макрона больше шансов на победу во втором туре, чем Ле Пен - СМИ

Об этом со ссылкой на данные социологического опроса Elabe, проведенного для газеты Les Echos 30 и 31 января, сообщает Reuters.

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Исследование продемонстрировало усиление приверженности французских избирателей к кандидатурам независимого центриста Макрона и праворадикальной Ле Пен в президентской избирательной гонке, которая будет иметь достаточно состязательный характер. В то же время кандидатура бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, который был фаворитом до прошлой недели, согласно опросу, не попадает во второй тур выборов.

Социологи из Elabe рассматривали два различных сценария голосования в зависимости от соотношения кандидатов друг к другу. Согласно опросу, рейтинг Макрона в первом туре голосования остается неизменным или растет на 1% голосов. Таким образом, уровень его поддержки в первом туре составляет 22-23% в зависимости от сценария.

Рейтинг Ле Пен в первом туре голосования растет на 3% - до 26-27% голосов.

Показатели Фийона уменьшились на 5-6% и составляют 19-20% поддержки избирателей. Эти результаты исключают возможность, что Фийон примет участие во втором туре выборов.

Elabe спрогнозировала, что Макрон может победить Ле Пен во втором туре выборов 7 мая, получив 65% голосов поддержки избирателей.

Вместе с тем, исследование показало, что если Фийон пройдет во второй тур, он также победит Ле Пен, но с меньшей поддержкой избирателей - в 59% голосов.