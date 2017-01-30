Спецслужбы США оценивают способность Путина и Ко управлять Россией после ядерного удара - Bloomberg

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Bloomberg.

Цель исследования, проведение которого инициировал Конгресс США Барака Обамы, - выяснить "способность руководства выжить, управлять и контролировать государственные функции" при ядерном взрыве.

В документе должны быть сведения о местоположении наземных и подземных объектов, которые имеют значение для политического и военного руководства двух стран. Также доклад должен содержать перечень объектов, из которых первые лица России и Китая смогут осуществлять свои функции в период кризиса и боевых действий.

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Разработчики документа должны будут подробно описать те меры по обеспечению безопасности и функционирования руководства России и Китая, которые учитываются в расчетах США на случай ядерной войны.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится о "большой перестройке вооруженных сил США". Президент пообещал оснастить американскую армию "новыми самолетами, новыми судами, новыми ресурсами и новыми инструментами".