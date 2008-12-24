Германия предлагает создать специальный суд для сомалийских пиратов

Министерство обороны Германии предложило учредить международный суд для преследования сомалийских пиратов. С таким предложением выступил министр обороны страны Франц Йозеф Юнг, передает Deutsche Welle. Он также отметил, что суд должен находиться под юрисдикцией международной общественности. Ф.Й.Юнг добавил, что "никто не хочет создавать "Гуантанамо на море".

Напомним, 10 декабря правительство Германии решило послать в Аденский залив фрегат и 1400 военных в рамках операции Евросоюза по борьбе с сомалийскими пиратами. Германия намерена в первую очередь охранять суда, участвующие во Всемирной продуктовой программе, а также корабли с гуманитарной помощью. Данная операция предусматривает использование боевых кораблей и самолетов для защиты торговых судов и кораблей, доставляющих гуманитарную помощь в Сомали.

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