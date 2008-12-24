Хиллари Клинтон вернет Госдепартаменту прежнее влияние

Хиллари Клинтон намерена увеличить влияние Государственного департамента США, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к переходной администрации Барака Обамы. Обама, который займет пост президента 20 января, выдвинул бывшую первую леди на пост государственного секретаря.

При Джордже Буше влияние Государственного департамента, особенно когда им руководил Колин Пауэлл, заметно уменьшилось. В значительной степени на формирование внешнеполитического курса влияли Пентагон, офис вице-президента Дика Чейни и даже разведывательные ведомства. Теперь дипломатическое ведомство должно стать более влиятельным, каким оно было при Клинтоне.

Кроме того, Клинтон рассчитывает на увеличение роли Госдепа в экономике: в период администрации Буша на этом направлении доминировало министерство финансов. Будущий госсекретарь получила консультацию от Лоры Д`Андрэа Тайсон (Laura D`Andrea Tyson), которая была экономическим советником мужа Хиллари, 42-го президента США Билла Клинтона.

Ближайшими помощниками Клинтон станут Джейкоб Лью (Jacob J. Lew) и Джеймс Стайнберг (James B. Steinberg) - оба они займут должности заместителей госсекретаря. В администрации Билла Клинтона Лью был руководителем Административно-бюджетного управления, а Стайнберг - заместителем советника президента по национальной безопасности.

Лента.ру