Европа обеспокоена созданием "газовой ОПЕК"

Несколько стран Западной Европы, которые зависят от поставок газа из государств, лидеры которых сегодня собираются в Москве, выразили обеспокоенность по поводу саммита, сообщает «Голос Америки».

Напомним, сегодня в Москве состоялся саммит стран-экспортеров газа, который по мнению экспертов, является попыткой создать организацию наподобие ОПЕК.

По его информации, европейские страны рассматривают этот саммит как попытку контролировать цены на газ. Обеспокоенность подкреплена угрозами Москвы перекрыть поставки газа в Украину из-за спора с оплатой. Однако, Россия заверяет, что цель встречи лишь обменяться взглядами и мыслями.

Опрошенные «Голосом Америки» эксперты отмечают, что в случае создания газового объединения наподобие ОПЕК, Россия будет играть в нем ведущую роль. Эксперт по вопросам энергетики инвестиционного банка «Ренессанс» Том МАНДИ отметил: «Я думаю, они стремятся получить возможность жать на мир с помощью экспорта газа, и будут контролировать цену на него. Однако, сейчас трудно представить, как они могут сделать это быстро».