Преемник Штайнмайера о приоритетах внешней политики Германии: сохранение связей с США и никакого популизма

Об этом сообщает Reuters.

По мнению Габриэля, популистские движения играют на страхах людей, обещая новые националистические приоритеты. Однако, уверен новый глава МИД, двигаться в этом направлении - большая ошибка.

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Габриэль считает, что Германия должна с уверенностью встречать перемены в США. Он также понадеялся на скорую встречу с кандидатом в госсекретари США Рексом Тиллерсоном.

Как сообщал УНИАН, в Германии сегодня назначили нового главу Министерства иностранных дел. Им стал Зигмар Габриэль, который сменил на этом посту своего однопартийца Франка Вальтера Штайнмайера.

Новоназначенный министр уже успел высказаться о заинтересованности в развитии партнерских отношений с РФ.

Ранее, Штайнмайер в своей прощальной речи призвал депутатов защищать демократию в мире и не оставлять Украину наедине с агрессором.