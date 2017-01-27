Преемник Штайнмайера о приоритетах внешней политики Германии: сохранение связей с США и никакого популизма
Новый глава ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что трансатлантические связи останутся ключевым моментом внешней политики Германии.
Об этом сообщает Reuters.
По мнению Габриэля, популистские движения играют на страхах людей, обещая новые националистические приоритеты. Однако, уверен новый глава МИД, двигаться в этом направлении - большая ошибка.
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Габриэль считает, что Германия должна с уверенностью встречать перемены в США. Он также понадеялся на скорую встречу с кандидатом в госсекретари США Рексом Тиллерсоном.
Как сообщал УНИАН, в Германии сегодня назначили нового главу Министерства иностранных дел. Им стал Зигмар Габриэль, который сменил на этом посту своего однопартийца Франка Вальтера Штайнмайера.
Новоназначенный министр уже успел высказаться о заинтересованности в развитии партнерских отношений с РФ.
Ранее, Штайнмайер в своей прощальной речи призвал депутатов защищать демократию в мире и не оставлять Украину наедине с агрессором.