Эксперты о политике преемника Штайнмайера: никаких изменений для Украины, пока первую скрипку играет Меркель

Социал-демократ Габриэль никогда не скрывал своих симпатий к Кремлю, неоднократно высказывался за необходимость остановить экономическое давление на Россию и снять санкции, пишет ТСН.

Такие вкусы вызывают беспокойство, несмотря на то, что отныне Габриэль как глава МИД примет участие в переговорах "нормандской четверки" по Донбассу. И некоторые основания для этого беспокойства действительно могут быть, считает эксперт "Украинского института будущего" Надежда Коваль.

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"И Штайнмайер, и Габриэль происходят из одной политической традиции, из Социал-демократической партии, из круга, близкого к Шредеру. Из тех высказываний, которые Зигмар Габриель озвучивал ранее, понятно, что он очень позитивно настроен относительно снятия санкций с России, а также относительно большего прогресса Украины в выполнении своей части минских договоренностей. Поэтому сейчас можно предсказать, что он будет действовать в том же стиле, что и Штайнмайер, но, возможно, будет более настойчивым", - сказала Надежда Коваль.

В переговорном процессе по Донбассу Штайнмайер, в частности, занимался вопросом выборов на оккупированной территории. Так называемая "формула Штайнмайера" предполагает порядок, при котором Рада сначала принимает закон о проведении выборов на оккупированной территории, потом проводят выборы, и лишь после этого ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведены выборы европейским стандартам.

Украинская сторона выступила категорически против выборов до вывода вооруженных формирований и установление контроля над границей с Россией. Следовательно, и сам Штайнмайер согласился, что выборы на оккупированном боевиками Донбассе пока невозможны. Однако, неизвестно, каких идей в этом вопросе ожидать от его преемника.

Первый посол Украины в России Владимир Крыжановский, в свою очередь отметил, что никаких изменений для Украины с назначением Зигмара не состоится – по крайней мере до выборов в Бундерстаг.

"Первую скрипку там все равно играет Меркель. Так, социал-демократы заигрывают с Россией, но я не думаю, что что-то резко изменится после вступления Зігмара. Ситуация будет сохраняться в тех же рамках. Пока в Германии сохраняется старая коалиция, никаких изменений не произойдет. У некоторых друзей России есть большое желание что-то изменить, но до выборов никаких резких движений не будет", - говорит Крыжановский.

Как сообщал УНИАН, в Германии сегодня назначили нового главу Министерства иностранных дел. Им стал Зигмар Габриэль, который сменил на этом посту своего однопартийца Франка Вальтера Штайнмайера.

Габриэль уже на следующей неделе планирует провести встречу с вице-президентом США Майком Пенсом и новым госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Однако, новоназначенный министр уже успел высказаться о заинтересованности в развитии партнерских отношений с РФ.

Ранее, Штайнмайер в своей прощальной речи призвал депутатов защищать демократию в мире и не оставлять Украину наедине с агрессором.