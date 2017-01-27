Ничего неизвестно: в Кремле отреагировали на информацию относительно возможного снятия Трампом санкций с России

В Кремле ничего не знают о возможных планах президента США Дональда Трампа относительно отмены санкций против Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

Согласно его словам, информация о том, что администрация Трампа готовит указ о снятии санкций с России обезличена.

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"Нет, ничего об этом неизвестно. И насколько я понимаю, информация обезличена, не знаю, насколько она соответствует действительности", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию, появившуюся в СМИ о подготовке соответствующего указа.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.

Об этом в Twitter написал старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию собственных источников. Потье сообщает, что 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, эту информацию подтверждает и сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что России следует распрощаться с иллюзиями о снятии санкций, введенных после вторжения в Украину.

«Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, то, что произошло, – это надолго. Нечего надеяться на какие-то чужие выборы, на приход иностранных руководителей», - сказал Медведев.