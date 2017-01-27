Американские топ-чиновники ушли из Госдепартамента США - СМИ

В Государственном департаменте США высокопоставленные руководители подают в отставку, пишет ВВС.

Издание сообщает, что среди должностных лиц, которые подали в отставку - заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди, помощники госсекретаря США Мишель Бонд и Джойс Бар, а также председатель управления по делам иностранных миссий Джентри Смит. В то же время отмечается, что госсекретарь Рекс Тиллерсон также не назначил всех необходимых руководителей в Госдепартаменте.

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Также сообщается, что решение подать в отставку было принято должностными лицами 25 января несмотря на контракт, который обеспечивал их пребывания в должности на время смены главы Госдепартамента.

Издание сообщает, что много чиновников, которые уволились, имели большой опыт работы, а значит замену им найти будет трудно.

Как сообщал УНИАН ранее, в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.

Об этом в Twitter написал старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию собственных источников. Потье сообщает, что 28 января Трамп проведет телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.