Медведев заявил, что России следует расстаться с иллюзиями о снятии санкций

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе выступления на съезде российской партии власти «Единая Россия».

«Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, то, что случилось, – это надолго. Нечего надеятся на какие-то чужие выборы, на приход иностранных руководителей», - сказал Медведев.

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При этом он заявил, что Россия в любых условиях будет кормить себя сама, и аграрии должны активно использовать удачную для них ситуацию с санкциями.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран ввели санкции против России из-за оккупации Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины.

Недавно Медведев опять оконфузился, сетуя на "сложную" жизнь россиян и отсутствие денег.