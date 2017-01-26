Трамп намерен создать в Сирии зоны безопасности для перемещенных гражданских лиц - СМИ

Проект документа опубликован на сайте газеты The New York Times, передает РБК.

​«Госсекретарь США совместно с министром обороны должны в течение 90 дней после подписания этого указа разработать план создания безопасных районов в Сирии и в странах региона, в которых сирийские граждане, покинувшие места проживания, могли бы ожидать окончательных решений, таких как репатриация или переселение в третьи страны», — говорится в проекте указа.

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Вместе с тем, документ предусматривает ревизию программ приема беженцев и приостановку деятельности в этом направлении на 120 дней. За это время ведомства должны разработать предложения, которые бы позволили гарантировать, что по программе приема беженцев в США не попадут люди, представляющие угрозу для страны и граждан.

Прием беженцев из Сирии предлагается вообще запретить.