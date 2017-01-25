"Путин оккупирует Беларусь": эксперт указал на угрозу российских военных учений не только для Украины
Россия летом 2017-го года в рамках учений введет свои войска в Беларусь и, скорее всего, оставит там некоторые подразделения.
Об этом на своей странице в Facebook написал военный эксперт Алексей Арестович.
"Пока все дружно ждали подлянки от Кремля где-нибудь в Прибалтике или Одессе, Путин нашёл простой и изящный выход - оккупировать Белорусь", - считает он.
По мнению Арестовича, российские войска, которые зайдут на территорию Беларуси летом этого года под эгидой масштабных учений "Запад-2017", скорее всего, частично там и останутся.
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Из-за этого Украина вынуждена будет адекватно реагировать: увеличить численность вооружённых сил, с развёртыванием группировки на белорусском направлении; увеличить нагрузку на военный бюджет и экономику в целом; проводить новые волны мобилизации, что усложнит внутриполитическую ситуацию.
Эксперт напомнил, что с учений "Кавказ-2008" Россия начала войну с Грузией, а во время учений "Кавказ-2012", развернула группировку, направленную на оккупацию Крыма.