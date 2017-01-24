В США завели дело на пропагандиста из RT за участие в беспорядках в день инаугурации Трампа

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на пресс-службу RT.

"Мы подтверждаем, что против нашего журналиста заведено дело об участии в массовых беспорядках. Сотрудник сейчас на свободе. Слушания будут в феврале", - заявили в пресс-службе.

По данным телеканала, Рубинштейну по этому обвинению грозит до 10 лет лишения свободы или штраф в размере 25 тысяч долларов.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян написала в твиттере, что не будет комментировать ситуацию по просьбе юристов.

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Рубинштейна задержали 20 января в день инаугурации президента США Дональда Трампа.

Он освещал протесты в Вашингтоне.

Как утверждает RT, корреспондента доставили в отделение полиции, хотя он показал свое удостоверение журналиста.

Ранее The Guardian сообщила о возбуждении аналогичного дела в отношении еще одного журналиста - сотрудника американского издания Vocati Эвана Энджела.