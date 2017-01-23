WikiLeaks хочет найти налоговую отчетность Трампа

Об этом сообщается в твиттере организации, передает republic.ru.

«Советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила сегодня, что Трамп не опубликует свою налоговую декларацию. Присылайте ее к нам на сайт, мы сможем это сделать», – заявили в WikiLeaks.

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Ранее на сайте Белого дома была размещена петиция с требованием опубликовать налоговую декларацию Трампа. За сутки она набрала более 100 тысяч голосов, что, по правилам, поставило Белый дом перед необходимостью дать официальный ответ.

Советник Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что президент не будет публиковать свою налоговую декларацию. Она добавила, что «людям нет дела» до данной информации.