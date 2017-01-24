Трамп объявил дату своей инаугурации Национальным днем патриотизма

Об этом сообщает The Washington Post.

Соответствующий указ Трамп подписал в первый день своих полномочий, сразу же после вступления в должность.

Читайте такжеТрамп отказался обнародовать свою налоговую декларацию

«Я, Дональд Трамп, президент США, в силу власти, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, настоящим провозглашаю 20 января 2017 года Национальным днем патриотизма», — сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп 23 января подписал правительственное распоряжение, официально отстранив Соединенные Штаты от Транс-Тихоокеанского торгового соглашения между 12 странами, выполнив таким образом обещание, данное во время его предвыборной кампании в прошлом году.