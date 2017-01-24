Трамп объявил дату своей инаугурации Национальным днем патриотизма
Президент США Дональд Трамп объявил дату своей инаугурации 20 января Национальным днем патриотизма.
Об этом сообщает The Washington Post.
Соответствующий указ Трамп подписал в первый день своих полномочий, сразу же после вступления в должность.
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«Я, Дональд Трамп, президент США, в силу власти, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, настоящим провозглашаю 20 января 2017 года Национальным днем патриотизма», — сказано в документе.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп 23 января подписал правительственное распоряжение, официально отстранив Соединенные Штаты от Транс-Тихоокеанского торгового соглашения между 12 странами, выполнив таким образом обещание, данное во время его предвыборной кампании в прошлом году.