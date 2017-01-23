В ООН рассказали, чего ожидают от переговоров в Астане

Об этом сообщает RT.

«На сегодняшний день мы можем сказать, что если на встрече трёх стран будет достигнута договорённость, которая сможет оказать влияние на стороны конфликта (в Сирии — ред. ), то это станет важным шагом. Потому что если это приведёт к стабилизации ситуации, то мы выполним пожелания сирийцев», — заявил де Мистура.

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Спецпосланник ООН подчеркнул, что о влиянии переговоров в Астане на возобновление дальнейших межсирийских консультаций в Женеве можно будет говорить только после их завершения.

Ранее советник делегации сирийской оппозиции Яхъя аль-Ариди заявил, что в Астане необходимо закрепить прекращение огня во всей Сирии.

21 января делегации России, Турции и Ирана прибыли в Астану для участия в межсирийских переговорах.