В ООН рассказали, чего ожидают от переговоров в Астане
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура поделился ожиданиями от межсирийских переговоров в Астане, которые начнутся 23 января.
Об этом сообщает RT.
«На сегодняшний день мы можем сказать, что если на встрече трёх стран будет достигнута договорённость, которая сможет оказать влияние на стороны конфликта (в Сирии — ред. ), то это станет важным шагом. Потому что если это приведёт к стабилизации ситуации, то мы выполним пожелания сирийцев», — заявил де Мистура.
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Спецпосланник ООН подчеркнул, что о влиянии переговоров в Астане на возобновление дальнейших межсирийских консультаций в Женеве можно будет говорить только после их завершения.
Ранее советник делегации сирийской оппозиции Яхъя аль-Ариди заявил, что в Астане необходимо закрепить прекращение огня во всей Сирии.
21 января делегации России, Турции и Ирана прибыли в Астану для участия в межсирийских переговорах.