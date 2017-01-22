Делегация сирийской оппозиции прибыла на переговоры в Астану

В состав делегации, которая примет участие в переговорах с сирийским правительством в понедельник, 23 января, вошли представители 14 оппозиционных группировок, передает DW.

Прибытие правительственной делегации в Астану ожидается в воскресенье во второй половине дня. От стороны президента Башара Асада в переговорах примет участие представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари.

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Сами переговоры по урегулированию ситуации в Сирии состоятся 23-24 января за закрытыми дверями в отеле Rixos.

По данным МИД Казахстана, кроме сирийского правительства и оппозиции, свое участие в переговорах уже подтвердили Российская Федерация, Турция, Иран, США и спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Вашингтон будет представлять посол США в Казахстане Джордж Крол.