Контрразведка США расследовала контакты советника Трампа с Россией - СМИ
Контрразведка США исследовала контакты советника по национальной безопасности в администрации президента США Майкла Флинна с представителями российской стороны.
Об этом газете The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с ситуацией, передает РБК.
Как пишет WSJ, расследованием связей Флинна занимались ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Они стремились «установить характер контактов Флинна с представителями России и выяснить, проводились ли такие контакты в нарушение закона».
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Однако собеседники издания не смогли рассказать точно, когда контрразведка начала расследование, выявило ли она какие-либо улики и продолжается ли расследование сейчас.
Ключевым пунктом расследования стали телефонные разговоры Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком, особенно 29 декабря. Кроме того, были изучены более ранние контакты Флинна с российскими официальными лицами.
Напомним, советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и посол России в США Сергей Кисляк пять раз общались по телефону 29 декабря — в день, когда Барак Обама ввел санкции в отношении России за вмешательство в выборы.
Официальный представитель Трампа подтвердил лишь один телефонный разговор, состоявшийся 29 декабря между Флинном и Кисляком. При этом, по его словам, санкции они не обсуждали.
Источники Reuters подчеркнули, что не знают, кто был инициатором этих звонков.