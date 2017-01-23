Контрразведка США расследовала контакты советника Трампа с Россией - СМИ

Об этом газете The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с ситуацией, передает РБК.

​Как пишет WSJ, расследованием связей Флинна занимались ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Они стремились «установить характер контактов Флинна с представителями России и выяснить, проводились ли такие контакты в нарушение закона».

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Однако собеседники издания не смогли рассказать точно, когда контрразведка начала расследование, выявило ли она какие-либо улики и продолжается ли расследование сейчас.

Ключевым пунктом расследования стали телефонные разговоры Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком, особенно 29 декабря. Кроме того, были изучены более ранние контакты Флинна с российскими официальными лицами.

Напомним, советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и посол России в США Сергей Кисляк пять раз общались по телефону 29 декабря — в день, когда Барак Обама ввел санкции в отношении России за вмешательство в выборы.

Официальный представитель Трампа подтвердил лишь один телефонный разговор, состоявшийся 29 декабря между Флинном и Кисляком. При этом, по его словам, санкции они не обсуждали.

Источники Reuters подчеркнули, что не знают, кто был инициатором этих звонков.