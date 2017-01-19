Трамп придумал лозунг для своей президентской кампании 2020 года

Об этом он рассказал в интервью изданию The Washington Post.

«Сохраним Америку великой», — заявил Трамп.

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Трамп во время интервью попросил своего юриста зарегистрировать новый слоган в ведомстве по патентам и товарным знакам США.

На выборы 2016 года, по итогам которых Трамп одержал победу, он шел с лозунгом "Сделаем Америку снова великой". По его словам, эта идея пришла к нему в конце 2012 года.