Сноудену продлено действие вида на жительство в России

Об этом в своем Facebook сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она также прокомментировала заявление бывшего заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла, заявившего, что у президента России Владимира Путина есть "отличная возможность" сделать подарок избранному президенту США Дональду Трампу к инаугурации, выдав Сноудена.

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По словам Захаровой, суть того, что предлагает Морелл, это "идеология предательства". "Вы проговорись, господин Морелл, и всем теперь понятно, что для Вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты. Вы так и не поняли Россию, Майкл Морелл", — заключила она.