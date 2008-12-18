Саакашвили заговорил о возможности восстановления дипотношений с Москвой

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявляет, что "больше на намерен баллотироваться в Президенты".

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом он сообщил журналистам.

"В январе 2013 года истекает срок моих полномочий на посту Президента, больше я не намерен баллотироваться в Президенты Грузии", - сказал М.СААКАШВИЛИ.

Он также заявил, что "Грузия считает возможным восстановление дипотношений с Российской Федерацией при условии признания ею территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны".

По словам М.СААКАШВИЛИ, "Грузия желает нормализовать и развивать отношения с РФ, но для этого необходимо, чтобы она признавала Грузию единым государством и реально признавала территориальную целостность республики".