На Кипре за якобы связи с Гюленом задержали 9 турецких полковников - СМИ

Задержанных двумя военными вертолетами депортировали в Анкару, сообщил на условиях анонимности турецкий военный чиновник, передает турецкое агентство Anadolu.

Читайте такжеТурция отвергает идею США пригласить курдов на переговоры по Сирии

Другие подробности пока неизвестны.

Власти Турции обвиняют FETO и Гюлена в руководстве попыткой переворота, в результате которого погибли 248 человек и около 2200 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, попытка государственного переворота в Турции была совершена ночью с 15 на 16 июля 2016 года. В стране ввели военное положение и комендантский час.

Турецкая власть обвинила мусульманского проповедника Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота.

В целом со времени провального переворота в Турции 15 июля около 30 тысяч человек были арестованы, а еще более 50 тысяч государственных служащих уволены с должностей.