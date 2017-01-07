В Турции решили лишать гражданства террористов и своих критиков

Правительство Турции получил законное право отозвать гражданство своих противников, которые находятся за границей и отказываются вернуться в страну, сообщает Европейская правда.

Такие права предоставляется властям тремя правительственными решениями по номерам 679, 680 и 681, что были обнародованы в пятницу вечером.

Установлено отдельную процедуру для такого отзыва гражданства.

Фигуранты административного или уголовного преследования по обвинению в "преступлениях против правительства", "участие в вооруженном мятеже против правительства", "вооруженном нападении и убийстве президента" и "членстве в вооруженных террористических организациях" будут вызваны прокурорами для дачи показаний.

Если они не появились за вызовом, и выяснилось, что они находятся за границей, прокурор передает дело в Минюст, а Минюст опубликует "призыв к возвращению домой" вызов в официальном бюллетене.

Если разыскиваемые не отвечают на вызов в течение 3 месяцев, их гражданство будет аннулировано по решению кабинета министров по предложению Министерства юстиции, сообщает издание.

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Известно, что часть турецких служащих покинули страну, опасаясь стать объектом репрессии. Часть дипломатов в зарубежных дипмиссиях страны попросили о политическом убежище в стране пребывания.

В общем после попытки переворота в июле 2016 года из государственных органов было уволено более 115 тысяч человек. Кроме того, 90 тысяч турок было задержало и более 41 тысячи – арестованы.

Список арестованных включает журналистов, судей, прокуроров, полицейских и военных, ученых, губернаторов и даже одного комика. Критики утверждают, что списки сторонников Гюлена для ареста были составлены властью еще до попытки переворота.