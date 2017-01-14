Иракская армия отбила у террористов ИГИЛ университет Мосула

Иракские военные командиры сообщили, что их силы взяли под полный контроль университет Мосула, ранее захваченный боевиками экстремистской группировки "Исламское государство", сообщает Радио Свобода.

"Это большое научное и культурное здание было освобождено героями", – прокомментировал 14 января операцию глава Антитеррористической службы Ирака, генерал-лейтенант Талиб Шагхати.

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Университетский городок расположен на севере Мосула, а именно на восточном берегу реки Тигр, которая разделяет город на две части.

Боевики-исламисты использовали университетские территории как свою базу. Иракские чиновники говорят, что они также использовали лаборатории университета для производства химического оружия.

С октября прошлого года армия Ирака при поддержке коалиции под руководством США, а также с участием курдских формирований и шиитского ополчения, начала массированное наступление на Мосул. Группировка "Исламское государство" взяло город под контроль в 2014 году, когда боевики захватили значительные территории на западе и севере Ирака.