Иракская армия отбила у террористов ИГИЛ университет Мосула
Иракские чиновники отметили, что боевики-исламисты использовали университетские территории как свою базу.
Иракские военные командиры сообщили, что их силы взяли под полный контроль университет Мосула, ранее захваченный боевиками экстремистской группировки "Исламское государство", сообщает Радио Свобода.
"Это большое научное и культурное здание было освобождено героями", – прокомментировал 14 января операцию глава Антитеррористической службы Ирака, генерал-лейтенант Талиб Шагхати.
Читайте такжеИракские войска отбили у ИГ ключевой район Мосула
Университетский городок расположен на севере Мосула, а именно на восточном берегу реки Тигр, которая разделяет город на две части.
Боевики-исламисты использовали университетские территории как свою базу. Иракские чиновники говорят, что они также использовали лаборатории университета для производства химического оружия.
С октября прошлого года армия Ирака при поддержке коалиции под руководством США, а также с участием курдских формирований и шиитского ополчения, начала массированное наступление на Мосул. Группировка "Исламское государство" взяло город под контроль в 2014 году, когда боевики захватили значительные территории на западе и севере Ирака.