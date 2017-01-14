Минюст США: полиция Чикаго проявляет расизм и превышает полномочия

Об этом говорится в докладе министерства юстиции США, передает Би-Би-Си.

Как отмечается в документе, подробное расследование деятельности полицейского департамента Чикаго выявило, что многие жители города сталкиваются с недостойным поведением стражей порядка.

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"Недостаток доверия и ответственности плох не только для жителей, он также плох для достойных полицейских, которые пытаются делать свою работу честно и эффективно", - заявила генпрокурор США Лоретта Линч.

Одной из причин ухудшения работы полиции названы недостатки в подготовке стражей порядка.

В мае прошлого года был опубликован доклад, в котором также отмечалось, что полиция Чикаго подвержена расизму и в течение десятилетий ущемляла права темнокожих жителей США и латиноамериканцев.

Годом ранее мэр Чикаго Рам Эмануэль учредил специальную комиссию для оценки ситуации в полиции города. Причиной стали массовые протесты после нескольких громких убийств полицией афроамериканцев.