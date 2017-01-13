В ЮНИСЕФ констатировали увеличение количества несовершеннолетних беженцев в два раза
С целью добраться до побережья Европы на опасное путешествие Средиземным морем решается все больше подростков без сопровождения взрослых.
Об этом сообщает DW, ссылаясь на статистику Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
По данным представительства ЮНИСЕФ в Германии, в 2016 году среди тех мигрантов, которые Средиземным морем добрались до побережья Италии, было 25800 несовершеннолетних. Это число более чем вдвое превышает показатель 2015 года, когда насчитали 12360 подростков среди беженцев и мигрантов, прибывших в Италию, передает информагентство epd.
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Отмечается, что 98 % несовершеннолетних, которые на протяжении 2016 года достались морем Италии, сделали это без сопровождения взрослых.
"Рост численности детей - особенно уязвимой группы, - которые рискуют жизнью, чтобы добраться до Европы, демонстрирует тревожную тенденцию", - заявил координатор ЮНИСЕФ по оказанию помощи во время кризиса беженцев в Европе Лучио Меландри, цитирует epd.
Большинство подростков, которые в прошлом году прибыли в Италию, выходцы из Эритреи, Египта, Гамбии и Нигерии. В основном это юноши в возрасте 15-17 лет, отмечается в сообщении.