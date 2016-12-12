Батальон "Вагнера" добрался до Кремля: командира российских наемников засекли на приеме у Путина (фото)

По данным официального сайта администрации," на приём приглашены более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия", пишет Фонтанка.

Так, в сюжете российского телеканала можно увидеть мужчину средних лет, который сидит за столом слева, на границе кадра. Те, кто лично знаком с Уткиным, подтвердили: это он.

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Согласно сообщению, на видеозаписи не видно, какой наградой отмечен Уткин. Известно, что на момент увольнения в запас из вооруженных сил РФ звания Героя Советского Союза или России он не имел, кавалером ордена Святого Георгия не был.

На празднике также был замечен заместитель Вагнера, 54-летний полковник полиции в отставке, ветеран милицейского спецназа, в прошлом – артиллерист-десантник, ветеран Афганистана и кавалере двух орденов Красной Звезды Андрей Трошев.

Герой России Трошев засветился на видео еще одного российского телеканала: на его штатском пиджаке, кроме двух орденов Красной Звезды и двух орденов Мужества – «Золотая Звезда» Героя России и значок пламенеющая гренада с двумя мечами, который опознать журналистам не удалось.

Уточнить у героев, за какие заслуги им присвоены высшие государственные знаки отличия, у журналистов не получилось. В открытом доступе указов президента о награждении Дмитрия Уткина и Андрея Трошева нет.

Насколько известно, это первый «выход в свет» ЧВК Вагнера. До приема 9 декабря 2016 года Кремль никак не комментировал информацию о Вагнере, участии его подразделения в боевых действиях и о награждении бойцов из неформальной ЧВК государственными наградами.

Как сообщал УНИАН, официально батальона "ЧВК Вагнера" не существует, и единственным доказательством противоположного являются государственные награды РФ, которые получают его бойцы.

Условная ЧВК под командованием человека с позывным "Вагнер", была сформированная на основе "Славянского корпуса", потрепанного в Сирии в 2013 году. С весны 2014 года она действовала в Крыму, а затем на территории Луганской области.

Единственное документальное подтверждение существования неформального батальона, каким-то образом признаваемого официальными структурами, журналисты нашли в документах за подписью президента России после того, как узнали, что бойцы получают государственные награды.