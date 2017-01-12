Минюст США расследует работу ФБР во время скандала с письмами Клинтон

Расследование будет касаться как чиновников министерства юстиции, так и Федерального бюро расследований, которое входит в структуру министерства, пишет Русская служба BBC.

В частности, расследование затрагивает обвинения в адрес ФБР в злоупотреблениях в ходе расследования случаев использования Клинтон в ее бытность госсекретарем личной электронной почты для секретной переписки.

Кроме этого, будет проведено расследование в отношении вызвавшего немало нареканий доклада ФБР по делу электронной почты Клинтон, который был обнародован незадолго до выборов.

В 2015 году стало известно, что Хиллари Клинтон в нарушение установленных требований на посту госсекретаря вела служебную переписку с личного аккаунта электронной почты.

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Покинув пост, Клинтон передала в госдепартамент всю свою рабочую переписку, а личную (более 30 тысяч писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

Федеральный закон о документации требует сохранения всей служебной корреспонденции чиновников и передачи ее в архивы, которые считаются государственной собственностью.

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ФБР провело расследование и устроило допрос бывшему госсекретарю США, однако в своем отчете заявило, что Клинтон не совершила ничего противозаконного.

Это заявление ФБР вызвало резкую критику бывшего в то время кандидатом на пост президента страны Дональда Трампа, который пообещал в случае победы на выборах провести расследование данного дела.