Neue Zürcher Zeitung: Укрепить доверие

Об этом пишет Моника Боллигер в статье "Укрепить доверие", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Почти год прошел с момента официального вступления в силу соглашения, согласно которому Иран обязуется сократить свою ядерную программу, и за это будет освобожден от многочисленных санкций. Однако, будущее соглашения остается неопределенным.

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Во вторник международная комиссия в последний раз собралась в Вене до того, как в должность вступит новоизбранный президент США Трамп, который неоднократно критиковал соглашение. В то же время в Тегеране хоронили аятоллу Хашеми Рафсанджани. Рафсанджани решительно поддерживал соглашение и удерживал коалицию реформаторов и прагматиков вокруг президента Рухани, которая отвечала за соглашение.

Ужесточение позиции Вашингтона

Американские санкции против Ирана были основной причиной разногласий на встрече в Вене, которую созвала представитель ЕС по вопросам внешней политики и координатор комиссии, Федерика Могерини. Конгресс США продлил закон о санкциях против Ирана, действие которого должно было истечь в конце декабря. Администрация Обамы назвала этот шаг ненужным и заверила Иран в том, что санкции будут приостановлены в соответствии с соглашением.

Тегеран остро отреагировал, заявив, что рассматривает продление закона о санкциях как нарушение соглашения. Министр иностранных дел Зариф пожаловался Комиссии, состоящей из представителей Соединенных Штатов, России, Китая, Великобритании, Франции, Германии и Ирана. По словам российского представителя, на заседании во вторник можно было бы укрепить доверие к ядерной сделке.

Встреча была последней возможностью прояснить неоднозначные пункты ядерной сделки, до смутных времен после инаугурации Трампа.

Никто не может предсказать, как республиканец поступит с соглашением. Однако, он неоднократно подвергал его резкой критике – потому что, среди прочего, оно не предусматривает достаточного количества возможностей для деловой деятельности США. Из-за постоянных финансовых санкций США, у американских компаний карты хуже, чем у европейских конкурентов.

Ведущие деятели внешнеполитической команды Трампа считают Иран главным врагом Соединенных Штатов либо в прошлом высказывались в поддержку смены режима в Тегеране. Сторонники жесткой линии в Конгрессе США в прошлом году пытались блокировать импортирующее предприятие в Иране с помощью американской авиакомпании Boeing. Они потерпели неудачу, потому что Обама пригрозил наложить вето, но, вероятно, они повторят попытку при Трампе.

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Сторонники жесткой линии в Иране, позицию которых подкрепила победа Трампа, провоцируют Вашингтон арестами американо-иранских граждан, которые, очевидно, являются своего рода заложниками. Если Иран докажет, что Соединенные Штаты нарушили ядерное соглашение, то сможет полностью возобновить свою ядерную программу и, по словам, наблюдателей, в течение двенадцати месяцев стать ядерной державой. Главные противники Ирана – США, Израиль и Саудовская Аравия – могут оказаться в изоляции, когда остальная часть мира будет винить Америку в развале соглашения и не захочет снова разрывать экономические отношения с Ираном.

В первую очередь, наблюдатели беспокоятся, что Вашингтон не будет соблюдать соглашение с Ираном. Кроме того, дальнейшее продвижение также зависит от развития событий в Тегеране. В лице Рафсанджани президент Рухани и лагерь реформаторов утратили влиятельного союзника, который мог противодействовать сторонникам жесткой линии.

Сможет ли удержаться Рухани?

Дальнейшее развитие зависит от того, сможет ли Рухани выйти из тени Рафсанджани, удержать коалицию реформаторов и прагматиков, и обеспечить свое переизбрание весной. Не в его пользу говорит разочарование многих иранцев из-за того, что отмена санкций проходит не так гладко, как ожидалось. Так происходит в первую очередь потому, что финансовые учреждения продолжают опасаться американских санкций за деловые отношения с Ираном.