Эксперт: Основная цель Китая лежит значительно дальше, чем цель РФ

Директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин рассказал изданию Апостроф о влиянии Китая на внешнеполитическую повестку дня, в частности, о ситуации в Юго-Восточной Азии - регионе, который Китай считает исключительно своей сферой влияния, вытесняя конкурентов.

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"Мы видим, что в 2016 году ему, в принципе, удалось получить под контроль Филиппины, которые раньше входили в состав Соединенных Штатов Америки. Это действительно большой успех в китайской политике в их понимании, поэтому я думаю, что после этого сигнала последует вытеснение американо-японского присутствия с территории Юго-Восточной Азии", - утверждает Баронин.

"Каким образом это будет происходить, сложно сказать: либо это будет с позиции мягкой силы, либо это будет попытка силовых действий, которые мы наблюдаем в отношении того же Вьетнама в Южно-Китайском море", - предположил эксперт.

"Скорей всего, Китай останется верным своей политике кнута и пряника, когда с одной стороны будет демонстрироваться определенная военная мощь и силовые действия в отношении стран-оппонентов, а с другой стороны решение вопросов будет проходить кулуарно, по договоренностям, с использованием значительных финансовых ресурсов", - считает Баронин.

"Они достигают своих целей, но мы понимаем, что изначальная и основная цель Китая лежит значительно дальше, чем цель РФ. Китай рассматривает тотальное и полное доминирование во всем мире. Вопрос в том, какой временной период этой цели", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, разведка США опубликовала доклад, предупреждающий о росте риска возникновения конфликтов между странами и внутри стран - этот риск будет расти и в течение пяти лет достигнет уровня времен "холодной войны".