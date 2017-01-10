Разведка США предупреждает о росте риска возникновения конфликтов в мире

Об этом говорится в докладе разведки США под названием "Глобальные тенденции: Парадокс прогресса", который был опубликован в понедельник, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Факторами, формирующие "темное и трудное ближайшее будущее", в докладе называются "все более самоуверенные" Россия и Китай, региональные конфликты, терроризм, рост неравенства уровня доходов, изменение климата и медленный экономический рост.

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В докладе говорится, что угроза терроризма будет расти в ближайшие десятилетия, она будет исходить от небольших групп и отдельных лиц, вооруженных "новыми технологиями и идеями".

Также авторы доклада считают, что неопределенность в отношении США, ослабление международных прав человека и норм по предотвращению конфликтов, будет стимулировать Китай и Россию бросить вызов американскому влиянию.

Авторы отмечают, что в то время как полномасштабной войны можно избежать, различия в ценностях и интересах между государствами и попытки установить региональное доминирование "приведут к разделу мира на сферы влияния".

При этом в докладе говорится, что эти риски в перспективе также могут создать возможности для правительств, обществ, групп и отдельных лиц построить более обнадеживающее и безопасное будущее.