Саркози: Туск в отличие от Качиньского умеет держать слово

Президент председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ говорит, что премьер Польши Дональд ТУСК, в отличие от Президента Леха КАЧИНЬСКОГО, умеет держать слово.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции после двухдневного заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН), отвечая на вопросі польских журналистов.

«Д.ТУСК – хороший переговорщик, честный, и умеет держать слово», - сказал Президент Франции.

«Л.КАЧИНЬСКИЙ – тоже хороший переговорщик, но он отказался от своего слова», - добавил Н.САРКОЗИ.

Он отметил, что в Брюсселе Л.КАЧИНСКИЙ согласился подписать Лиссабонское соглашение, а теперь отказывается подписать ратифицированный Сеймом Польши документ.