Украинские ”Кольчуги” защитят Иран (фото)

Украина поставляет в Иран комплексы радиотехнической разведки "Кольчуга", сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на еженедельник Jane`s Defence Weekly.

Комплекс "Кольчуга" предназначен для обнаружения воздушных целей по излучению их радаров и средств связи. Три станции, объединенные в комплекс, способны перекрыть фронт до 1000 километров. Максимальная дальность обнаружения, в зависимости от режима работы, составляет от 200 до 600 километров.

По излучению радаров и других систем "Кольчуга" способна точно идентифицировать летательные аппараты и определять режим работы их радиолокационных станций. Комплекс выдает точную информацию о месте, курсе и скорости цели, что позволяет осуществлять целеуказание для средств ПВО, не демаскируя их работой радара. Одновременно комплекс может сопровождать до двухсот целей, выдавая информацию на цифровые дисплеи в режиме реального времени.

Точное количество станций "Кольчуга", заказанных Ираном, не сообщается. Стоимость одного комплекса составляет примерно 25 миллионов долларов. Специалисты полагают, что комплексы предназначены для усиления ПВО Ирана в связи с возрастанием напряженности вокруг ядерной программы этой страны, говорится в сообщении.

Лента.ру

Фото Павла Сергеева