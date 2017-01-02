В Азербайджане произошел взрыв на газопроводе (видео)

В Азербайджане, недалеко от Баку на газопроводе произошел взрыв, сообщает APA со ссылкой на МЧС страны.

Отмечается, что взрыв произошел в 7 утра по местному времени в районе сел. Сангачали Гарадагського района, после чего начался пожар.

На месте работали спасатели, позже пожар был ликвидирован, сообщили в МЧС, отметив, что подача газа в магистральный трубопровод прекращена.

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Сообщается, что это второй взрыв на данном участке за последние дни: предыдущий раз инцидент там произошел 27 декабря.

Напомним, в Казахстане в поселке Шахан в результате обрушения многоэтажного здания погибли 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

"... из-под завалов извлечены девять погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое - дети 2016 года, один - 2010 года рождения", - говорится в сообщении.

В то же время, сегодня утром из-под завалов спасатели вытащили выжившего.