В Новогоднюю ночь в немецком Нюрнберге произошел взрыв пиротехники

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Мюхене на своей странице в Facebook.

"Около 0.30 1 января 2017 г. (по местному времени) вблизи центра г.Нюрнберг (вул. Реннвег) произошел взрыв. Предварительной причиной взрыва является использование несертифицированной новогодней пиротехники", - написал он.

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Также он добавил, что по предварительной информации криминальной полиции г. Нюрнберг (по состоянию на 10:00), среди пострадавших (всего 5 человек)граждан Украины нет.