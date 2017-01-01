В Новогоднюю ночь в немецком Нюрнберге произошел взрыв пиротехники
14:02, 01 января 2017Мир
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Ночью в немецком Нюрнберге произошел взрыв, украинцев среди пострадавших нет.
Предварительной причиной взрыва является использование несертифицированной новогодней пиротехники / lifeglobe.net
Об этом сообщил генеральный консул Украины в Мюхене на своей странице в Facebook.
"Около 0.30 1 января 2017 г. (по местному времени) вблизи центра г.Нюрнберг (вул. Реннвег) произошел взрыв. Предварительной причиной взрыва является использование несертифицированной новогодней пиротехники", - написал он.
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Также он добавил, что по предварительной информации криминальной полиции г. Нюрнберг (по состоянию на 10:00), среди пострадавших (всего 5 человек)граждан Украины нет.
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