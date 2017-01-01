Среди жертв теракта в Стамбуле граждан Украины нет

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар на своей странице в Facebook.

«Согласно информации Губернаторства Стамбула, среди опознанных тел (21 из 39 лиц, погибших в результате теракта) граждан Украины нет. Консулы проверяют больницы на наличие граждан Украины среди раненных в результате теракта», - написал консул.

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Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.